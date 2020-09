Названы пять лучших работ конкурса архитектурных проектов развития Саратова

В мэрии рассказали о лучших проектах Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территории центральной части Саратова Фото: Александр Уриевский

Стали известны имена пяти лучших участников Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территории центральной части Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в администрации 30 сентября состоялась презентация проектов.

Из 67 заявок, которые были присланы на конкурс из 24 стран, жюри отобрало пять. Однако на суд жителей их не представили — было объявлено, что авторы должны сделать подробные презентации в течение нескольких месяцев.

Напомним, благоустроены должны быть пять территорий: участок под старым аэропортом, Глебучев овраг, Соколовая гора, Зеленый остров и Покровские пески. Причем проектировщики будут обязаны учитывать мнение экспертов, краеведом, особенности экологии.

- Приятно было видеть и саратовские команды со своими проектами, как самостоятельно, так и в рамках консорциумов с крупными компаниями. 60% участников жюри были настоящие высокие профессионалы, спасибо, что пригласили и меня, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.

Глава Саратова Михаил Исаев Фото: Александр Уриевский

Имена команд, которые жюри сочло лучшими, назвала управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Елена Мандрыко:

- KARRES EN BRANDS (Нидерланды) / MANDAWORKS (Швеция) / KOSMOS (Россия);

- Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Citymakers (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования (Россия);

- l'AUC (Франция) / Mosbach Paysagistes (Франция) / OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Бельгия);

- ADEPT (Дания) / TOBE Architects (Россия) / Buro Happold (Германия);

- Новая Земля (Россия) / Wagon Landscaping SAS (Франция) / Mæ Architects Ltd (Великобритания) / GRACE SRL (Италия) / LABORATORIO PERMANENTE DEGLI ARCHITETTI NICOLA RUSSI E ANGELICA SYLOS LABINI (Италия) / SNoU project Ltd (Россия) / M4 Ltd (Россия) / 8 линий (Россия) / Архитектурное бюро «Новое» (Россия).

- Теперь пяти участникам предстоит проделать большую работу, чтобы создать качественные проекты. Техническое задание, составленное на основе запросов горожан и экспертных мнений, поможет всем конкурсантам, включая международных, погрузиться в местный контекст, — отметила она.

Управляющий директор проектов КБ Стрелка Елена Мандрыко Фото: Александр Уриевский

По словам Антона Финогенова, заместителя генерального директора Фонда ДОМ.РФ, реализация проектов позволит создать в городе более 20 гектаров парковых зон, увеличить приток туристов, создать порядка 30 тыс. рабочих мест.

Финальное заседание жюри состоится в феврале следующего года. На нем планируется определить победителей, которые займут первое и второе места. Проекты представят на суд жителей.

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Фото: Александр Уриевский

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.