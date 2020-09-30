Директора контактного зоопарка в Саратове оштрафовали на 33 тысячи рублей

В Саратове нашли нарушения в деятельности частного зоопарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, в Октябрьском районе его организовала фирма ООО «Зоовыставка».

Выяснилось, что не установлен график контакта посетителей с животными, нет ответственного за это, есть опасения, что одних животных могли бы заменить на других. Кроме того, прокурорская проверка показала, что нарушены правила хранения ветеринарных препаратов, животных кормят неправильно.

Фирме внесено представление. Директора организации оштрафовали на 33 тыс. рублей.

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