За сутки от коронавируса умерли сразу трое человек

В Саратовской области сегодня, 30 сентября, стало известно о еще трех смертях от коронавируса.

В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Саратов» сообщили, что одной из скончавшихся стала 67-летняя женщина. Она поступила в больницу на четвертые сутки болезни. У нее выявили двустороннюю интерстициальную пневмонию с поражением легочной ткани 100%. Через два дня пациентка скончалась на фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности и отека легких. Эти дни она провела на ИВЛ.

Также у нее были сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Второй умершей стала 60-летняя женщина. При поступлении в стационар на третьи сутки болезни в ее анамнезе был указан контакт с зараженным коронавирусом. КТ показала нарастающее поражение легочной ткани в динамике до 100%.

В больнице она провела 13 суток, из них одни — на ИВЛ. Также у нее была ишемия и гипертония.

Также за сутки скончался 74-летний мужчина. Он был в инфекционном отделении городской больницы, в связи с подозрением на аппендицит его госпитализировали в другое медучреждение.

Там пенсионера положили в реанимацию, однако из-за двустороннего поражения легких и дыхательной недостаточности перевели на ИВЛ. Воспаления аппендикса у него не нашли, поражение кишечника произошло, как проявление новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на терапию, пациент скончался на 11 сутки в стационаре. Ранее он перенес инфаркт, у него было несколько сердечно-сосудистых заболеваний.

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