Рецидивистка обчистила кассу магазина в Саратове

Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из магазина на Гвардейской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 17 августа в 5:03 кто-то украл почти 13 тыс. рублей из кассы.
По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю продавщицу-рецидивисту.
Она призналась, что взяла чужое имущество, а деньги потратила на себя.
На гражданку завели очередное уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.