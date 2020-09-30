Рецидивистка обчистила кассу магазина в Саратове

Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из магазина на Гвардейской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 17 августа в 5:03 кто-то украл почти 13 тыс. рублей из кассы.

По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю продавщицу-рецидивисту.

Она призналась, что взяла чужое имущество, а деньги потратила на себя.

На гражданку завели очередное уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.