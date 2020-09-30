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Происшествия

Рецидивистка обчистила кассу магазина в Саратове

Преступницу задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из магазина на Гвардейской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 17 августа в 5:03 кто-то украл почти 13 тыс. рублей из кассы.

По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю продавщицу-рецидивисту.

Она призналась, что взяла чужое имущество, а деньги потратила на себя.

На гражданку завели очередное уголовное дело.

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