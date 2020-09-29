Мужчина сгорел на диване в своем доме в Турках

Мужчина сгорел на пожаре в своем доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турках Саратовской области вечером 29 сентября на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возгорание частного дома заметила соседка. Она увидела свет в окнах, хотя строение было отключено от электроснабжения.

Бдительная гражданка вызвала пожарных и, как оказалось, не напрасно. Те справились с огнем и обнаружили в жилой комнате тело хозяина. Труп сильно обгорел.

Возгорание заметила соседка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР региона побывали на месте трагедии. Установлено, что пожар начался на диване. Вероятно, мужчина неосторожно обращался с огнем при курении.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи осмотрели место трагедии и начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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