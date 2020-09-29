В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу до неизвестной даты

В Саратовской области продлили коронавирусные ограничения.
Как сообщается в постановлении регионального правительства, с завтрашнего дня, 30 октября, и до стабилизации эпидемиологической обстановки в области запрещено проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп.
Исключение составляют всероссийские и окружные соревнования или региональные отборочные, включенные в Календарный план на год. Зрители могут посещать спортмероприятия, но трибуны должны быть заполнены не более 10% от общей вместимости.
Также до 5 октября включительно запретили зрелищные мероприятия, кроме кинотеатров, которые нельзя заполнять более чем на 30%.
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