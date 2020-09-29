Человеческую ступню выловил рыбак с сыном в пруду под Балашовом

Человеческую ступню в кроссовке выловили рыбак и его сын Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области местные жители сегодня, 29 сентября, нашли человеческие останки.

- По предварительным данным, утром мужчина с сыном-подростком приехали рыбачить на пруд Большой Пьяный. Днем они заметили на расстоянии 1,5 метра от берега мужской кроссовой и с помощью спиннинга достали его. Внутри обуви были останки ступни, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Очевидец вызвал специалистов по номеру «112». На место прибыли сотрудники облспаса, полиции и СК. Пока водолазы службы спасения ищут другие фрагменты тела, следователи организовали доследственную проверку.

Водолазы ищут другие фрагменты тела Фото: СУ СКР по Саратовской области

Назначена судмедэкспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Сведения проверят по базе пропавших без вести.

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