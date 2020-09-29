Шестилетнего мальчика из Самойловки сотни добровольцев искали несколько часов

В Самойловском районе Саратовской области несколько часов искали потерявшегося ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, примерно в 15:30 шестилетний мальчик уехал на велосипеде в поисках собаки, которая выбежала за ним со двора.
Мама мальчика, Ирина Черкашина, рассказала, что несколько раз выходила на улицу, но сын не возвращался. Тогда она сама, села на велосипед и отправилась на поиски. Когда самостоятельный розыск ничего не дал, женщина обратилась за помощью к местным жителям, распространила просьбу в соцсетях.
Около 20 часов заявление о пропаже ребенка поступило в полицию. Сразу был поднят весь личный состав. Начаты масштабные поиски, участие в которых приняли около 300 волонтеров из числа местных жителей.
Поступали сведения, что ребенка видели сперва в 6-7 км от Самойловки, а потом – в 15 км.
Ребенка нашел местный житель Заур Гусейнов. Он откликнулся на призыв о помощи и отправился искать мальчика на местности. Тот откликнулся на зов и рассказал, что потерялся.
Мальчик был доставлен домой, а вскоре вернулся и пес.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.