Шестилетнего мальчика из Самойловки сотни добровольцев искали несколько часов

В Самойловском районе Саратовской области несколько часов искали потерявшегося ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, примерно в 15:30 шестилетний мальчик уехал на велосипеде в поисках собаки, которая выбежала за ним со двора.

Мама мальчика, Ирина Черкашина, рассказала, что несколько раз выходила на улицу, но сын не возвращался. Тогда она сама, села на велосипед и отправилась на поиски. Когда самостоятельный розыск ничего не дал, женщина обратилась за помощью к местным жителям, распространила просьбу в соцсетях.

Около 20 часов заявление о пропаже ребенка поступило в полицию. Сразу был поднят весь личный состав. Начаты масштабные поиски, участие в которых приняли около 300 волонтеров из числа местных жителей.

Поступали сведения, что ребенка видели сперва в 6-7 км от Самойловки, а потом – в 15 км.

Ребенка нашел местный житель Заур Гусейнов. Он откликнулся на призыв о помощи и отправился искать мальчика на местности. Тот откликнулся на зов и рассказал, что потерялся.

Мальчик был доставлен домой, а вскоре вернулся и пес.

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