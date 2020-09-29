Мужчина не справился с мотоциклом и погиб под Энгельсом

Мотоциклист не справился с управлением
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области насмерть разбился мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла вблизи станции Анисовка в 14:50.
По предварительной версии, 38-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Honda и упал. От полученных травм он скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.
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