В Саратове хотят избавиться от кондукторов в общественном транспорте

Кондукторов предлагают заменить на системы безналичной оплаты

В Саратове планируют отказаться от кондукторов в общественном транспорте. О развитии обслуживания пассажиров по транспортным картам рассказали 29 сентября на специальном брифинге в саратовской мэрии.

- В дальнейшем планируем перейти по примеру Москвы к бескондукторному обслуживанию. Будут валидаторы, служба контроля, — уточнил директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров.

Председатель комитета по экономике Андрей Разборов отметил, что подобное планируется ввести и в автобусах, но когда — пока не ясно.

- К успешному проекту хотят присоединиться гораздо охотнее. Когда тема предастся огласке, получит охват, автобусные перевозчики сами придут за подключением, — добавил он.

Представитель Сбербанка Данила Кудряшов сообщил, что некоторые коммерческие профильные компании уже хотят присоединиться к проекту. Это позволит разработать более широкий спектр тарифов.

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