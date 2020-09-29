Почти 1,5 килограмма наркотиков нашли дома у безработного саратовца

Дома у мужчины нашли почти 1,5 кг наркотиков. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове будут судить 43-летнего местного жителя за незаконный сбыт и хранение наркотиков.

- В начале июля транспортная полиция задержала безработного мужчину около остановки «Астраханский переезд» в Заводском районе. Он за 7 тыс. рублей продал примерно 7,2 грамма марихуаны, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Дома у мужчины нашли почти 1,5 кг наркотиков. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Дома у злоумышленника нашли еще 1 324 грамма наркотиков. Он расфасовал их для потенциальных покупателей.

В отношении мужчины возбудили три дела и отправили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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