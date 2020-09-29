В Калининском районе рыбак обнаружил в реке тело утопленницы

Тело женщины обнаружили в реке Баланда
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Калининске утонула 44-летняя местная жительница.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она пропала без вести 28 сентября вечером. О ее исчезновении сообщил в полицию сожитель.
Утром 29 сентября рыбак обнаружил тело потерпевшей в реке Баланда. Он позвонил в полицию, труп был извлечен из воды и опознан.
Следователи осмотрели тело и место происшествия. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Назначена медицинская экспертиза, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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