Колледж искусств в Саратове отправили на карантин

Саратовский областной колледж искусств ушел на карантин
Фото: Ольга Симонова
Саратовский областной колледж искусств отправили на карантин.
Как сообщается в приказе регионального министерства культуры, учебный процесс в очной форме приостановили с 29 сентября в корпусах на Радищева, 14 и 22 из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Планируется, что карантин завершится 13 октября.
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