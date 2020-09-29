Прокуратура раскритиковала чиновников за плохую борьбу с наркоманией в Саратовской области

Прокуратура внесла представление председателю правительства Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области высок уровень латентной наркомании.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в прокуратуре региона со ссылкой на статистику ГУ МВД области.

С начала 2020 года за незаконный оборот наркотиков к административной ответственности было привлечено 1 056 человек.

В прокуратуре отметили «формальный подход правительства области к решению стоящих перед регионом задач в сфере профилактики наркомании». В частности, ежегодное финансирование подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области» названо «символическим». Более того, оно сокращено вдвое — с 475 до 264 тыс. рублей.

- Кабинеты врачей-наркологов не укомплектованы оборудованием, мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения медицинских кабинетов в государственную программу не включены, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в области слишком мало врачей-наркологов, причем не принимается мер по их материальному стимулированию. В регионе не хватает химико-токсикологических лабораторий, что увеличивает сроки освидетельствования.

Председателю правительства Саратовской области внесено представление прокуратуры.

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