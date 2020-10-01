Жителей Саратовской области просят не бояться сирен в пятницу

В Саратовской области в пятницу, 2 октября, зазвучат сирены.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проверка системы оповещения пройдет с 10:00 до 11:00.
Граждан просят соблюдать спокойствие и включить местное радио, которое после выключения сирен передаст сообщения.
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