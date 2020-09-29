В Саратове женщина лишилась квартиры за многомиллионный кредитный долг

В Октябрьском районе Саратова 43-летняя женщина лишилась квартиры из-за многомиллионного долга.

- Гражданка оформила займ в ПАО «Бинбанк», но не выплатила его. Кредитор обратился в суд, чтобы с должницы взыскали 2,3 млн рублей и заложенную двухкомнатную квартиру общей площадью 50 кв. м. Иск удовлетворили, но и после ареста недвижимости она не стала выплачивать деньги, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

После этого квартиру продали, а средства направили в счет долга.

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