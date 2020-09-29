В Саратовской области психбольной мужчина убил отца топором и лопатой

В Саратове осудили 29-летнего мужчину за убийство отца, причинение вреда средней тяжести и легкого с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- Гражданин во время дачного сезона жил в садоводческом товариществе в Татищевском районе. Во время ужина 29 сентября 2019 года он стал проявлять немотивированную агрессию по отношению к отцу. Мать попыталась его успокоить и позвонила дочери и зятю. Те приехали на подмогу, что еще больше разозлило буяна. Он ножовкой ранил сестре ухо и пальцы на руках, а ее мужу — травмировал кисть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Злоумышленника выпроводили на улицу, но он выбил стекло в окне комнаты, где находился отец, много раз ударил мужчину топором по голове, а потом взял на кухне штыковую лопату и несколько раз ударил ей по шее. Потерпевший скончался на месте.

Во время расследования агрессору провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая установила, что он страдает психическим расстройством. Поэтому в момент совершения преступлений он не мог осознавать опасность своих действий.

Суд направил гражданина на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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