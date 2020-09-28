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Общество

Более 200 жителей Саратовской области незаконно лишили пособий по безработице

Восстановить справедливость помогла прокуратура
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко провел расширенное заседание коллегии по вопросам оплаты труда и начислении пособий.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, особое внимание ситуации уделяется в период ограничений из-за коронавируса.

- В текущем году погашена задолженность по заработной плате в размере 236,7 млн рублей. Восстановлены права 209 граждан на получение пособия по безработице в размере 2,5 млн рублей, а также выплачено дополнительное пособие гражданам, имеющим детей, в сумме 240 тыс. рублей, – отметили в прокуратуре.

Кроме того, в службу судебных приставов поступило более 1,3 тыс. производств о взыскании 60 млн рублей зарплаты. В суды направлено около трех тыс. исков.

- Но эффективность этой работы нивелируется их неполным исполнением, – отметили в ведомстве.

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