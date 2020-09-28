Житель Маркса зарезал соседа и пошел в полицию

Мужчина зарезал соседа в пылу ссоры Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области 48-летнего местного жителя обвинили в убийстве соседа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина взят под стражу.

По версии следствия, вечером 23 сентября он поссорился с 39-летним соседом. Мужчина ударил его ножом в грудь, а потом сбежал с места ЧП. Орудие он спрятал поблизости.

Раненого госпитализировали, но вскоре он скончался. Причиной смерти стало повреждение легкого.

Подозреваемый на следующий день сам явился в полицию.

Мужчина сам пришел в полицию Фото: СУ СКР по Саратовской области

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