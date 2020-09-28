Житель Маркса зарезал соседа и пошел в полицию

Мужчина зарезал соседа в пылу ссоры
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области 48-летнего местного жителя обвинили в убийстве соседа.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина взят под стражу.
По версии следствия, вечером 23 сентября он поссорился с 39-летним соседом. Мужчина ударил его ножом в грудь, а потом сбежал с места ЧП. Орудие он спрятал поблизости.
Раненого госпитализировали, но вскоре он скончался. Причиной смерти стало повреждение легкого.
Подозреваемый на следующий день сам явился в полицию.
Мужчина сам пришел в полицию
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.