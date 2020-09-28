Когда школы Саратова перейдут на дистанционное обучение: В минобразе дали ответ

В Саратовской области не будет повсеместного перехода школ на дистанционное обучение. Об этом в ходе брифинга 28 сентября заявила заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- Мы к дистанционному всеобщему обучению переходить не планируем. Мы научились соблюдать все требования Роспотребнадзора, которые необходимы для очного обучения.

Тем не менее, накопленный весной опыт позволяет на неделю-две, например, полностью всему образовательному учреждению перейти на удаленное образование или отдельным классам, или в смешанном режиме. Когда часть уроков очно, а часть – в дистанционном формате.

Школы готовы работать, мы планируем работать в очном режиме, используя все методы защиты и профилактики, - сказала Чинаева.