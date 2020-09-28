На платформе поезда в Саратовской области загорелся автомобиль

Сегодня утром, 28 сентября, в Саратовской области произошел пожар на рельсах.

- В 09:32 на 120-м км двухпутного перегона Овражная — Россоша загорелся автомобиль, установленный на платформе грузового поезда. На место прибыли пожарные расчеты и специальный поезд станции Петров Вал. В 11:38 огонь потушили, никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Поезда не стали менять график движения из-за инцидента.

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