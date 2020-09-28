В Саратовской области из-за коронавируса закрыты семь школ и лицей

В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыты семь школ и лицей. Здесь COVID-19 обнаружен у семи педагогов и 39 школьников.

Еще десять детсадов и 38 школ закрыты частично — на изоляцию ушли отдельные группы и классы.

Об этом на брифинге в Минздраве Саратовской области сообщила замминистра образования области Ирина Чинаева.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов заявил, что растет число обращений по оказанию медпомощи.

- В последнее время много обращений, когда вызов скорой помощи не имел оснований – нет угрозы жизни, почти нормальная температура. Поэтому такому пациенту необходимо обращаться к участковому. А из-за этого скорая работает с большой нагрузкой. Особенно, сейчас когда медикам приходится надевать средства защиты перед выездом, что удлиняет время прибытия, когда сезон гриппа и простудных заболеваний. Если нет тяжелого состояния, отдышки, угрозы жизни, то вызовите участкового. Оставим скорую помощь для тяжелых случаев, — обратился Шувалов к жителям региона.

По его словам, состояние заболевших чиновников правительства — губернатора Радаева, зампреда Наумова и главы Балаковского района Соловьева нормальное. Шувалов не ответил, госпитализирован ли кто-либо из них, отметив, что «все больные получают необходимую помощь, где бы они не находились — на дому или в стационаре».