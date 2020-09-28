В СГМУ имени Разумовского назначили главврача клиники и проректора

Фото пресс-службы СГМУ

В Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского прошли кадровые перестановки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СГМУ, главным врачом Клиники профпатологии и гематологии СГМУ стал Дмитрий Иванов. Возглавлявшая ее Татьяна Шелехова назначена проректором по лечебной работе — директором Клинического центра СГМУ.

Дмитрий Иванов более 30 лет работает в сфере здравоохранения после окончания в 1989 году СГМУ. Работал врачом скорой помощи, поликлиники, был главврачом Марксовском центральной районной больницы и других. С 2018 года работал главным врачом Клиники кожных и венерических болезней

Татьяна Шелехова в разные годы работала врачом 1-й городской больницы скорой медицинской помощи, 1-й городской клинической больницы, заведующей терапевтическим отделением. С 2004 по 2019 годы работала заместителем главного врача по медицинской части Клиники профпатологии и гематологии СГМУ, в 2019 года возглавила Клинику.

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