В Саратовской области более трех тысяч школьников перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Саратовской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли более трех тыс. школьников.

- Полностью закрыты семь школ — это 1 943 ребенка и 163 педагога. На самоизоляцию ушли дети и учителя из школы №1 Озинского района и школы села Колено Екатериновского района. Также остаются дома ребята из школы №3 Балашова, МОУ «ООШ села Покровка» в Вольске, школа в селе Логиновка, селе Федоровка и селе Студенка. В указанных учебных заведениях заболели шесть педагогов и один ученик, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Также на самоизоляцию перешли 46 классов в 38 школах региона — это 1 134 ученика. А за парты вернулись классы в школе №25 и гимназии №1 Балакова, школе №66 Саратова.

На «дистанционке» находятся 350 студентов Краснокутского политехнического лицея и 22 человека из одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.

Частично закрыты восемь детских садов: три в Саратове, по одному — в Балаковском, Балашовском, Новоузенском, Петровском, Федоровском районах.

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