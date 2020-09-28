Пять девушек из Энгельса больше двух лет жили в сексуальном рабстве

В Энгельсе Саратовской области будут судить банду сутенеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело сразу по нескольким статьям было возбуждено в отношении 30 и 37-летнего мужчин и 26-летней женщины.

Следствие считает, что с марта 2016 по 16 ноября 2018 года преступная троица работала в банях и саунах Энгельса. Туда они поставляли девушек для занятия проституцией. Всего под их контролем было пять жриц любви, одна из которых несовершеннолетняя.

При этом девушки много раз пытались сбежать, но насилием и угрозами их возвращали и вновь принуждали к сексу за деньги.

В ходе расследования, например, был выявлен эпизод, когда одной из девушек все же удалось освободиться из сексуального рабства. Несовершеннолетняя проститутка, чтобы получить свой паспорт и уйти от сутенерши, заплатила отступные — 30 тыс. рублей.

А вот еще одной несовершеннолетней и ее более взрослой «коллеге» повезло меньше — один из мужчин принудил девушек к употреблению наркотиков. Также выяснилось, что этот гражданин является иностранцем, он жил по поддельному паспорту и числился в розыске.

Свою вину троица не признала. Дело направлено в суд.

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