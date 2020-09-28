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На площади перед ДК «Россия» установили зарядные устройства для телефонов

Жители опасаются, что их скоро сломают
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Стенды с зарядками появились у лавочек. Фото пользователя Митя Скворцов

Стенды с зарядками появились у лавочек. Фото пользователя Митя Скворцов

На площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной в Саратове появилась возможность бесплатной зарядки телефонов.

Об этом в группе «Типичный Саратов» рассказал пользователь под ником Митя Скворцов.

По словам очевидца и представленным им фото, зарядить телефон можно на специальных тумбах возле лавочек.

В комментариях сразу возникли опасения, что вандалы могут быстро сломать устройства.

Жители опасаются, что зарядные устройства могут сломать. Фото пользователя Митя Скворцов

Жители опасаются, что зарядные устройства могут сломать. Фото пользователя Митя Скворцов

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