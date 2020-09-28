На площади перед ДК «Россия» установили зарядные устройства для телефонов

Стенды с зарядками появились у лавочек. Фото пользователя Митя Скворцов
На площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной в Саратове появилась возможность бесплатной зарядки телефонов.
Об этом в группе «Типичный Саратов» рассказал пользователь под ником Митя Скворцов.
По словам очевидца и представленным им фото, зарядить телефон можно на специальных тумбах возле лавочек.
В комментариях сразу возникли опасения, что вандалы могут быстро сломать устройства.
Жители опасаются, что зарядные устройства могут сломать. Фото пользователя Митя Скворцов
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