В Вольске мужчина серпом срезал волосы с тещи и обезобразил ей лицо

В Вольске будут судить 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- По версии следствия, днем в июне 2020 года пьяный мужчина захотел помириться с супругой, но в подъезде поругался с женой и ее мамой. Во время ссоры злоумышленник, имея при себе серп, с угрозами подошел к теще, схватил ее за волосы и отрезал их. Он также ударил женщину кулаком и серпом и порезал лобно-теменную область, лицо и шею, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

К тому же обвиняемый приставил серп к шее супруги, которая также восприняла реально угрозы убийством.

Во время расследования мужчина частично признал свою вину.

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