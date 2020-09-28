В Саратовской области еще неделю будет бабье лето

Теплая погода продолжит радовать жителей Саратовской области.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 3–8 м/с, днем его порывы достигнут 14–15 м/с.

Столбик термометра ночью упадет до +3…+8 градусов, в пониженных местах местами до -2, а днем разогреет до 17-22 градусов тепла.

В Саратове ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем около 20. Ветер юго-восточного направления днем будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Такая температура на два градуса превышает климатическую норму и связана с приходом в регион антициклона.

Поэтому бабье лето продолжается.

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