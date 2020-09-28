В Саратовской области гражданин отсудил 271 тысячу рублей за плохие дороги

Дороги Саратовской области стали предметом судебного иска Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области приставам поступило исполнительное производство о взыскании долгов с дорожной организации.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, с иском в суд обратился гражданин. Ему был причинен материальный вред из-за плохой дороги.

Суд встал на сторону жителя и потребовал компенсировать ему 271 тыс. рублей.

Так как дорожная фирма не оплатила долг добровольно, то пристав направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что у фирмы имеется расчетный счет, который и был арестован. Приставы взыскали сумму основного долга и 19 тыс. рублей исполнительского сбора.

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