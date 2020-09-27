Любительница бриллиантов из Саратова отдала свои деньги мошенникам

В Саратове жительница стала жертвой мошенников при покупке бриллиантов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, женщина пыталась приобрести драгоценности через интернет.

По версии следствия, 45-летняя дама нашла в сети объявление о продаже бриллиантов. Она связалась в продавцом и перечислила ему 34 тыс. рублей. Но посылка с вожделенными бриллиантами так и не пришла. Более того, продавец перестал отвечать ей.

После этого жертва пошла в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители настоятельно просят граждан не оплачивать товар до его поставки. О случаях мошенничества следует сообщать по номеру 02.

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