Ночью на Саратовскую область опустятся заморозки

В Саратове возможны заморозки ночью Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области ночью в воскресенье и утром в понедельник и вторник ожидаются заморозки на почве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики Гидрометцентра прогнозируют понижение температуры в пониженных местах рельефа. Столбик термометра там покажет до -2 градусов.

При этом сохраняется четвертый класс пожарной опасности.

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