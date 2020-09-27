Полуденная авария на сельской дороге в Балашовском районе унесла жизнь водителя

Авария произошла у села Терновка Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области водитель погиб в перевернувшейся машине.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на автодороге между селами Родничок, Терновка и Сухая Елань, в километре от Терновки.

По предварительной версии, в полдень 35-летний водитель автомобиля Nissan Primera нарушил правила вождения. Иномарка вылетела в правый кювет и перевернулась.

Водитель скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Водитель погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

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