Полуденная авария на сельской дороге в Балашовском районе унесла жизнь водителя

Авария произошла у села Терновка
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области водитель погиб в перевернувшейся машине.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на автодороге между селами Родничок, Терновка и Сухая Елань, в километре от Терновки.
По предварительной версии, в полдень 35-летний водитель автомобиля Nissan Primera нарушил правила вождения. Иномарка вылетела в правый кювет и перевернулась.
Водитель скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
Водитель погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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