Коварное приложение на телефон лишило юную саратовчанку 150 тыс. рублей

Девушка лишилась денег после установки приложения на телефон Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция Саратовской области предупреждает граждан об опасности установки программ удаленного доступа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, одной из жертв стала 18-летняя девушка.

Ей позвонил неизвестный. Он представился банковским работником и сообщил, что нужно поставить на телефон программу «Quick support», якобы, чтобы защитить расчетные счета. Однако после этого жертва лишилась 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции рассказали, что злоумышленники предлагают поставить разные программы, например, «AnyDesk», «TeamViewer quick support», где требуется ввести для регистрации логин, пароль, идентификатор, а также предоставить данные финансовых приложений. После этого средства списываются, однако пользователь находится в неведении и считает, что все происходит по закону.

- Ни в коем случае не устанавливайте на свои телефоны сторонние приложения по просьбе неизвестных. С помощью установленных приложений аферисты получают удаленный доступ к вашим мобильным устройствам. При поступлении подобных звонков следует прекратить разговор и позвонить на номер «горячей линии» банка. Будьте бдительны и берегите свои денежные средства! Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102), — отметили в ГУ МЧС региона.

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