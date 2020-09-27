Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Коварное приложение на телефон лишило юную саратовчанку 150 тыс. рублей

Девушка установила его после звонка «из банка»
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Девушка лишилась денег после установки приложения на телефон

Девушка лишилась денег после установки приложения на телефон

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция Саратовской области предупреждает граждан об опасности установки программ удаленного доступа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, одной из жертв стала 18-летняя девушка.

Ей позвонил неизвестный. Он представился банковским работником и сообщил, что нужно поставить на телефон программу «Quick support», якобы, чтобы защитить расчетные счета. Однако после этого жертва лишилась 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции рассказали, что злоумышленники предлагают поставить разные программы, например, «AnyDesk», «TeamViewer quick support», где требуется ввести для регистрации логин, пароль, идентификатор, а также предоставить данные финансовых приложений. После этого средства списываются, однако пользователь находится в неведении и считает, что все происходит по закону.

- Ни в коем случае не устанавливайте на свои телефоны сторонние приложения по просьбе неизвестных. С помощью установленных приложений аферисты получают удаленный доступ к вашим мобильным устройствам. При поступлении подобных звонков следует прекратить разговор и позвонить на номер «горячей линии» банка. Будьте бдительны и берегите свои денежные средства! Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102), — отметили в ГУ МЧС региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал