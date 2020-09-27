Прохожая и росгвардецы спасли заблудившуюся в Энгельсе пенсионерку

Женщина обратилась за помощью к росгвардейцам
В Энгельсе Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли заблудившуюся пенсионерку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это произошло 12 сентября.
Жительница Энгельса увидела на улице растерянную пожилую женщину. Она спросила, не нужна ли той помощь, и оказалось, что пенсионерка заблудилась, забыла адрес и имя и уже несколько часов блуждает по улицам.
Неравнодушная гражданка обратилась к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали улицу. Те нашли родственников пенсионерки и отправили ее домой..
Впоследствии жительница Энгельса, которая обнаружила пропавшую, прислала в Управление Росгвардии благодарственное письмо.
- Я первый раз столкнулась с такой ситуацией. Честно говоря, думала уже оставить бабушку у себя дома, до утра. Увидев служебный автомобиль, решила попросить помощи. Несмотря на то, что ребята ехали на вызов, они нам помогли: сообщили коллегам, что мне требуется их помощь. Те очень быстро нашли адрес и родственников пенсионерки. Приятно осознавать, что Росгвардия помогает людям в любой ситуации, — отметила она.
В свою очередь женщина также получила благодарность от руководства Росгвардии.
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