Прохожая и росгвардецы спасли заблудившуюся в Энгельсе пенсионерку

Женщина обратилась за помощью к росгвардейцам

В Энгельсе Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли заблудившуюся пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это произошло 12 сентября.

Жительница Энгельса увидела на улице растерянную пожилую женщину. Она спросила, не нужна ли той помощь, и оказалось, что пенсионерка заблудилась, забыла адрес и имя и уже несколько часов блуждает по улицам.

Неравнодушная гражданка обратилась к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали улицу. Те нашли родственников пенсионерки и отправили ее домой..

Впоследствии жительница Энгельса, которая обнаружила пропавшую, прислала в Управление Росгвардии благодарственное письмо.

- Я первый раз столкнулась с такой ситуацией. Честно говоря, думала уже оставить бабушку у себя дома, до утра. Увидев служебный автомобиль, решила попросить помощи. Несмотря на то, что ребята ехали на вызов, они нам помогли: сообщили коллегам, что мне требуется их помощь. Те очень быстро нашли адрес и родственников пенсионерки. Приятно осознавать, что Росгвардия помогает людям в любой ситуации, — отметила она.

В свою очередь женщина также получила благодарность от руководства Росгвардии.

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