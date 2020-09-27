На сутки отключена вода на семи улицах Ленинского района

Жители домов в Ленинском районе Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной тому — замена запорной арматуры на водоводе в районе «Техстекла».

Отключено водоснабжение домов на улицах Студеная, Осенняя, Ламповая, Бульварная, а также 1, 2, 3 Студеных проездов.

Предполагается, что работы продлятся до шести утра понедельника, 28 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.