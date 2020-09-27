Коронавирус в Саратове: Еще 104 случая заражения за сутки

104 новых случая заражения коронавирусом в Саратовской области зарегистрировано за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 104 человека заболели коронавирусом в Саратовской области.

Такие данные на утро 27 сентября «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе области.

Больше половины случаев инфицирования — 57 человек — подтверждены в Саратове. Еще восемь в Балаковском районе, шесть — в Энгельсском.

Среди зараженных восемь детей до 14 лет и 40 человек старше 60 лет.

Всего в регионе уже 15 176 случаев заражения. Выздоровели за все время 10 119 человек, из них 23 за последние сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.