Трамваи и троллейбусы в Саратове встали из-за отключения электроэнергии

Трамваи встали у Детского парка
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове утром 27 сентября встали трамваи четырех маршрутов и троллейбусы двух маршрутов.
Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной является обесточка.
Стоят трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11 у остановки «Детский парк», а троллейбусы №2 и 2а -= на улице Советская.
Движение прекратилось примерно в 09:20, по словам очевидцев, не возобновилось до сих пор
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.