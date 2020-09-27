Трамваи и троллейбусы в Саратове встали из-за отключения электроэнергии

Трамваи встали у Детского парка Фото: Екатерина Семенова

В Саратове утром 27 сентября встали трамваи четырех маршрутов и троллейбусы двух маршрутов.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной является обесточка.

Стоят трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11 у остановки «Детский парк», а троллейбусы №2 и 2а -= на улице Советская.

Движение прекратилось примерно в 09:20, по словам очевидцев, не возобновилось до сих пор

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