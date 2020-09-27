Пять человек пострадали в столкновении двух «двенадцатых» под Саратовом

Два ВАЗа столкнулись на трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 27 сентября в Саратовской области столкнулись два ВАЗа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, предварительно известно о пяти пострадавших.
ДТП произошло на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Авария произошла в 07:15 на 317-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Предполагается, что водитель одного автомобиля ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не уступил право проезда другому ВАЗ-2112.
В больницу были доставлены оба водителя, 63 и 38-ми лет, а также три пассажирки: 51, 34 и 6-ти лет. Решение о госпитализации пока не принято.
Пострадали оба водителя и три пассажирки
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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