Пять человек пострадали в столкновении двух «двенадцатых» под Саратовом

Два ВАЗа столкнулись на трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 27 сентября в Саратовской области столкнулись два ВАЗа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, предварительно известно о пяти пострадавших.

ДТП произошло на трассе под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Авария произошла в 07:15 на 317-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Предполагается, что водитель одного автомобиля ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не уступил право проезда другому ВАЗ-2112.

В больницу были доставлены оба водителя, 63 и 38-ми лет, а также три пассажирки: 51, 34 и 6-ти лет. Решение о госпитализации пока не принято.

Пострадали оба водителя и три пассажирки Фото: ГИБДД по Саратовской области

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