Вячеслав Володин анонсировал создание новых рабочих мест в Саратовской области

Сегодня, 26 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о создании новых рабочих мест в Саратовской области.

Он подчеркнул, что для создания новых предприятий нужно создать комфортные условия для проживания людям, чтобы инвестор приходил и понимал — есть инфраструктура, все для развития бизнеса.

Он отметил наличие особых экономических зон в регионе, территории опережающего развития в Петровске.

- Мы сейчас ведем диалог на предмет развития в Балакове металлургического комбината. Это большой проект, который предполагает создание более четырех тысяч рабочих мест только на заводе. Плюс порядка 1,5 тысяч рабочих мест для создания крупного автотранспортного предприятия. Договорились, что будет восстановлен аэропорт Балакова. Этот проект сейчас в стадии реализации. Мы участвуем в конкурсе по размещению в регионе центра обработки данных Сбербанка. Это большой инвестиционный проект с большим количеством людей, которые будут работать на предприятии, — сказал Вячеслав Володин.

Идут переговоры с крупными зарубежными компаниями, по результатам которых в Саратове могут появится новые рабочие места.

- В Энгельсе сейчас реализуются проекты в области транспортного машиностроения, троллейбусостроения. Мы сделаем все для того, чтобы этот проект все больше и больше расширялся. Чтобы не только троллейбусы производились в Энгельсе, но и электробусы, кузовы трамваев. В любом случае, мы об этом разговор ведем с инвестором — «Трансмашхолдинг». Надеемся, что появятся новые рабочие места, предприятия расширятся, — уточнил председатель ГД.

В заключение он подчеркнул, что если создать комфортную среду, куда люди будут приезжать и не хотеть покинуть, от этого выиграют все.

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