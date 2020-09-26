В Саратове 14 водителей оштрафовали за отсутствие масок

Волжский районный суд Саратове 24 сентября рассмотрел дела 29 человек, которые не захотели носить медицинские маски.

На них составили протоколы за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Это 15 человек, которые не соблюдали меры защиты от коронавируса в магазинах и 14 водителей общественного транспорта, двух из которых оштрафовали на тысячу рублей.

Остальным объявили предупреждения.

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