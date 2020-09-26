Два месяца не работает лифт в девятиэтажке на Шелковичной в Саратове

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Фото: Ольга Симонова
Жители девятиэтажки на Шелковичной улице 130 в Саратове обратились в редакцию «КП-Саратов» с проблемой о неработающем лифте.
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Фото: Ольга Симонова
Подняться и спуститься с удобствами не получается больше двух месяцев.
Недавно установили два новых лифта, но принимать их комиссия не спешит.
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