Два месяца не работает лифт в девятиэтажке на Шелковичной в Саратове

. Фото: Ольга Симонова

Жители девятиэтажки на Шелковичной улице 130 в Саратове обратились в редакцию «КП-Саратов» с проблемой о неработающем лифте.

. Фото: Ольга Симонова

Подняться и спуститься с удобствами не получается больше двух месяцев.

Недавно установили два новых лифта, но принимать их комиссия не спешит.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.