В Саратове курьер с помощью приложения для доставки вернул угнанную машину

Приложение Delivery помогло курьеру Эдгару Лейсу вернуть угнанный автомобиль. Об этом сообщили в соцсетях.

Мужчина приехал в ресторан за заказом, а машину оставил перед входом, ключи от нее он забирать не стал.

Когда он забрал еду и вернулся обратно, то обнаружил, что кто-то уехал на его транспорте.

Внутри остался телефон с работающим приложением, отслеживающим перемещения. На место вызвали полицию, Эдгар с сотрудниками с помощью диспетчера службы доставки начали отслеживать угнанное авто.

Транспорт догнали в 50 километрах от Саратова. Угонщик объяснил, что забрал чужую машину, потому что ему нужно было срочно уехать в другой город.

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