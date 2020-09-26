Мошенники оставили без денег продавца картины из Саратова

На уловку мошенников попалась жительница Волжского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей в мессенджере пришло сообщение с предложением купить картину. Для получения денег нужно было перейти по ссылке и ввести данные своей карты.

Объявление о продаже она размещала на одном из сайтов.

После выполнения необходимых условий она лишилась 3 тыс. рублей.

Без средств осталась и жительница Октябрьского района города, она хотела продать детскую одежду.

По такой же схеме с ее карты пропало 8 тыс. рублей.

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