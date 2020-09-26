Еще одна жительница Саратовской области скончалась от коронавируса

Сегодня, 26 сентября, из-за коронавируса не стало 66-летней жительницы Саратовской области.

По данным минздрава региона, она провела в стационаре восемь дней, четыре из которых была подключена к аппарату ИВЛ, болезнь протекала тяжело.

Она страдала бронхиальной астмой, сахарным диабетом, двусторонней полисегментарной пневмонией.

Несмотря на помощь врачей, пациентка скончалась от прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 99.

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