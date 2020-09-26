Рецидивист украл у жительницы Саратова дорогой телефон

Полиция раскрыла кражу телефона у 44-летней жительницы Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД с 16:00 21 сентября до 6:00 22 сентября неизвестный проник через открытую дверь в ее квартиру на Васильковской улице и унес телефон марки Samsung.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, который во всем признался.

Выяснилось, что он сдал телефон в скупку.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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