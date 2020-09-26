В Энгельсе сельчанин силой отобрал у прохожего деньги и телефон

Полиция раскрыла грабеж в отношении 33-летнего мужчины в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 августа в 1:00 неизвестный избил его у дома на проспекте Строителей, отобрал 300 рублей и сотовый телефон марки Samsung M1.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний житель села Широкополье, рецидивист.

Мужчина признался, что сдал похищенное в ломбард, а деньги потратил на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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