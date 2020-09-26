В массовом ДТП в Саратове пострадала девушка

Сегодня, 26 сентября, на пересечении улиц Рахова и Шелковичной в Саратове столкнулись сразу три авто.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, разъехаться не смог 72-летний водитель Suzuki, Chevrolet, за рулем которого был 42-летний мужчина и Lada — ее вел 26-летний парень.
В результате столкновения госпитализировали 24-летнюю пассажирку из салона отечественного авто.
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