В Саратове наркоман по имени Андрей вонзил нож в собутыльника

Распитие спиртного закончилось больницей для 34-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 25 сентября в 1:50 его госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки из квартиры на Брянской улице.

Мужчина рассказал, что пострадал от рук малознакомого Андрея в ссоре.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 49-летний рецидивист-наркоман. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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