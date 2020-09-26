Еще 106 заболевших коронавирусом в Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано еще 106 случаев коронавируса в Саратовской области. Общее количество заражений в регионе составило 15 072, выздоровели 10 096 человек, за сутки — 132.

Больше всего случаев зафиксировано в Саратове — 56, Энгельсском районе — 12.

Коронавирусом с пневмонией заражен 61 пациент, с признаками ОРВИ — 24, бессимптомно болезнь протекает у 21 человека.

За сутки заразились пять детей до 14 лет, больше всего лиц старше 65 лет — 48.

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