В Балаково инспекторы ДПС вернули домой пропавшую пенсионерку

Инспекторы ДПС помогли 69-летней жительнице Балакова попасть домой.

Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское», 23 сентября она ушла из дома и с тех пор о ней ничего не было известно.

Перепуганные родственники пошли за помощью к волонтерам поискового отряда, те подключили полицию.

Во время ночного патрулирования металлургического завода на обочине трассы пенсионерку обнаружили дорожные инспекторы. Женщина была дезориентирована и не понимала опасности своего положения.

Ее передали сотрудникам поискового отряда, а те отвели гражданку к родственникам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.